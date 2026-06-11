プロ野球・西武のネビン選手が5月度の月間MVPを獲得。2025年5月度以来、2度目の受賞となりました。ネビン選手は5月1日のロッテ戦で怪我から復帰し、今季初出場。1号本塁打を含む3安打2打点と、復帰戦で存在感を放つと、4日のソフトバンク戦では2打席連続本塁打を含む4打数4安打5打点と猛打を振るい、チームを勝利へ導きました。その後も16日の日本ハム戦では月間2度目となる2打席連続本塁打、続く17日の同戦でも一発を放ち、2試合