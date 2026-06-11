◇交流戦ソフトバンク6―2阪神（2026年6月10日みずほPayPay）緩急自在な左腕攻略のテーマは「大ざっぱに」だった。ソフトバンクの柳田が元同僚の阪神・大竹から反撃ののろしを上げる豪快なアーチを描いた。「詰まったと思ったけど、いいスイングで振り切れてはいた」0―2の4回1死でカウント1―0から内寄りに食い込んできたツーシームを強振。滞空時間の長い、飛距離127メートルの右越え8号ソロだ。5月30日の広島戦以来