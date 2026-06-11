プロ野球 セ・パ交流戦は10日、各地で6試合が行われました。首位・阪神はソフトバンク打線の連夜の一発攻勢の前に逆転負け。伏見寅威選手の先制2点タイムリーでリードする展開も、柳田悠岐選手に反撃の一発を、近藤健介選手に2打席連続弾を浴びて敗れました。なお7回の攻撃では盗塁アウトの判定を巡り藤川球児監督がリクエストしましたが判定は変わらず。これに対し審判に抗議したため退場処分を受けています。2位・巨人は楽天に快