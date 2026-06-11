◇交流戦日本ハム4―2DeNA（2026年6月10日エスコンF）日本ハムのドラフト3位ルーキー・大塚が2試合連発となる3号ソロを放った。0―0の3回、前日と同じ右方向への一発に「いいイメージを持ちながら（打席に）入れた」と振り返った。4回は右前打、7回は中前打をマークし、プロ初の3安打。新庄監督は「凄いな、大塚君。明日（11日）は東君。左投手も打ってくれたらという期待も込めて、明日も行ってもらいます」とスタメ