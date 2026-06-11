「宝塚記念・Ｇ１」（１４日、阪神）ビザンチンドリームは１０日、国分優（レースは西村淳）を背に栗東ＣＷを単走で追われ、６Ｆ８５秒０−３７秒８−１２秒０を計時。坂口師は「いい頃に比べると息遣いが物足りないけど、このひと追いで良くなると思う」と評価する。フランス、カタールと転戦し、国内戦は昨年の天皇賞・春以来。「肉体面もどっしりと増えて、全体的に成長している。ただ、本来はもう少し距離があった方がい