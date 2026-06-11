「宝塚記念・Ｇ１」（１４日、阪神）紅一点のレガレイラが１０日、文句なしの最終リハを披露した。美浦Ｗで僚馬２頭との３頭併せ。両サイドからのプレッシャーにも負けず、堂々とした走りっぷりで万全の態勢をアピールした。昨年と同じ有馬記念からの直行ではあるが、調整過程、状態面ともに雲泥の差。牡馬の現役最強クラスを蹴散らし、Ｇ１Ｖ４へ突き進む準備は整っている。美浦Ｗで厩舎おなじみの３頭併せ。隊列の真ん中で