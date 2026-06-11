◇交流戦日本ハム4―2DeNA（2026年6月10日エスコンF）【記者フリートーク】骨折から2日後、日本ハム・水谷は本拠地でトレーナーに直談判した。「絶対6月9日に1軍復帰したいです。お願いします」。診断は試合復帰まで約6週間。仮に予定通り2軍で復帰したとしても、そこから1週間で1軍に復帰する計算になる。「難しい」という意見もあった中、トレーナー全員が早期復帰を信じて付き添ってくれた。復帰後すぐ走れるように強