「宝塚記念・Ｇ１」（１４日、阪神）日経賞を快勝したマイユニバースは１０日、栗東ＣＷで単走追い。前進気勢にあふれながらも、ラストまで集中して走れており、力強く加速して６Ｆ７８秒６−３５秒６−１１秒４の好時計をマークした。自ら手綱を取った武幸師は「予定通りのメニューをこなしてくれました。心身ともに前走よりやりやすいし、状態は良くなっています」と好感触を伝える。「中山で結果は出ていますが、この舞台