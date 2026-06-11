◇交流戦ソフトバンク6―2阪神（2026年6月10日みずほPayPay）ソフトバンクの先発・松本晴は打線の援護もあって5回4安打2失点で4勝目を挙げた。2回2死一、三塁で伏見から右中間を破られる先制の2点二塁打を浴びた。3回以降は立て直したが「早い回に点を与えてしまい、長い回を投げられず申し訳ない」と反省。小久保監督は「よく2点で収まったよ。次は約束できないので（投手コーチと）話す」と厳しい評価だった。