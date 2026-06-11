巨人７−０楽天（交流戦＝１０日）――巨人が引き分けを挟んで６連勝で首位に浮上。序盤から効果的に得点し、戸郷が自己最多の１４奪三振で２季ぶりの完封勝利。楽天は５連敗で自力優勝が消滅した。◇長嶋茂雄さんの一周忌に先発した前回登板は、頭部死球を与えて１４球で危険球退場。「迷惑をかけた」と雪辱に燃える巨人の戸郷が奪三振ショーを演じた。初回、好調の１番佐藤を見逃し三振に仕留めたのが号砲。直球