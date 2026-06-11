「宝塚記念・Ｇ１」（１４日、阪神）大阪杯３着のダノンデサイルがダービー馬の意地にかけて再起を誓う。１０日の最終追い切りは栗東ＣＷを単走で６Ｆ８４秒６−３８秒６−１１秒７をマーク。終始鞍上の手は動かず、馬なりのまま走り切った。感触を確かめた安田師は「１週前に強い負荷をかけて、その後の雰囲気的に人の支配下に置いた方がいいかなと。きょうは精神と走りのバランスを確認し、またこの後の様子を見ながら、いか