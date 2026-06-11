£²£°£²£µÇ¯£¸·î¤Ë£Ä£Ä£Ô¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿³ëÀ¾ÍÛ¸þ¡Ê£²£²¡Ë¤¬¡¢°ÎÂç¤Ê¥Ñ¥Ñ¤È¤Ï?ÊÌÏ©Àþ?¤ÇÈôÌö¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£?¥Ç¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ?³ëÀ¾½ã¡Ê¥Õ¥ê¡¼¥À¥à¥º¡Ë¤òÉã¤Ë»ý¤Á¡¢£¸·î£±£±ÆüÎ¾¹ñÂç²ñ¤Ç½é¤á¤Æ¿Æ»Ò¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤à¡££±£°Æü¿·½ÉÂç²ñ¤Î¥¿¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¤Ï¡¢Å¨·³¤Î¹âÌÚ»°»ÍÏº¤Ë¶ú»É¤·¥É¥í¥Ã¥×¥­¥Ã¥¯¤òÊü¤Ä¤Ê¤ÉÊ³Æ®¤·¤¿¤¬¡¢Ì´Æú¤Ë´Ý¤á¹þ¤Þ¤ì¤ÆÇÔ¤ì¤¿¡£ÍÛ¸þ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÍÄ¾¯´ü¤«¤é¼«Âð¤Ç¤Ï»î¹ç¤ÎÆ°²è¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡ÖÊª¿´¤¬¤Ä¤¤¤¿»þ¤Ë¤Ï¥×¥í¥ì¥¹