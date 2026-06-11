元Ｋ―１王者のピーター・アーツ（５５＝オランダ）とアーネスト・ホースト（６０＝オランダ）が、日本愛をさく裂させた。アーツとホーストが１１日開幕の北中米Ｗ杯に向けたソング「Ｎｉｐｐｏｎ」をリリースしたと発表した。両者はキャプテン・ヘンク氏、ディック・ゲルイド氏と連名で「私たちにとって、とても大切なものをリリースします。長年にわたり、日本の皆様からたくさんの愛と応援をいただいてきました。スポーツ、