《高市首相が率いる自民党のやり方は、しばしばこの『雑い』感じになる。トップダウン型の政治とは、スピーディーに物ごとが進む一方で、そうした性質を帯びやすいものなのだろう》こうつづったのは、『報道ステーション』（テレビ朝日系）でメインキャスターを務める大越健介氏（64）。6月6日に同番組の公式ブログを更新し、4年前のサッカーW杯で元サッカー日本代表・本田圭佑（39）が解説で連呼していた「雑い」という言葉を持ち