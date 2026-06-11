牡羊座「いま」を丁寧に味わって過ごして仕事や人脈づくりといったオフィシャルな用事よりも、プライベートの充実に振り切ってみるといい流れを作れる2週間。特に、家の中をこざっぱりと整えたり、不用品を処分したりと居場所を快適に整えることが何よりの開運ポイントになります。ここのところ、閉塞感や停滞感が強まっていた人ほど効果があるはずです。なお、学生時代に勉強したことを学び直したり、語学のレッスンを受けるのも