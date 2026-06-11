「お上手！」「最高の癒しです」と絶賛されているのは、スカウトされるほどの素晴らしいスライディングを見せてくれる猫ちゃんの光景。その見事な滑り込み姿にはたくさんの人からコメントが寄せられ、再生回数は2410万回を超える大反響を巻き起こすこととなりました。 【動画：ソファに向かって勢いよく『走り始めた猫』→次の瞬間…見事すぎる『滑り込み』】 ソファに向かって駆け出すふくまる君 野球部がスカウトをかけ