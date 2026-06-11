入浴後のタイミングで猫が寄ってくる理由5つ 1.匂いの変化を確認したい お風呂に入ると、肌はボディーシャンプー、頭皮や髪にはシャンプーやトリートメント、また入浴剤の香りも残ります。人間にとっては良い香りでも、猫にとっては大きな「変化」。普段の飼い主さんの匂いが変わってしまっているため、確認する必要のある案件なのです。 猫にとっての良い香りとは、飼い主さんそのもの