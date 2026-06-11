湿気で髪が広がりやすい時期は、収まりの良いコンパクトなヘアスタイルを選んでみては？ ボリュームを抑え首元をすっきりと見せるボブなら、ジメジメした日も快適に過ごせそう。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、これからの季節にオススメのコンパクトボブをご紹介します。 控えめなコントラストのハイライトボブ 落ち着いたダークグレージュをベースに、細めのハイライトを散りば