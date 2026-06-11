インスタグラム開設フィギュアスケート女子でミラノ・コルティナ五輪4位、世界選手権2大会連続メダルの千葉百音（木下グループ）が9日、インスタグラムの開設を報告。1枚の写真を添えた待望のニュースにファンからは歓喜の声が続出した。千葉は笑顔で舞う写真とともに、「Instagramを開設させていただきました。よろしくお願いいたします公式SNSは、このアカウントのみです」とつづった。初出場のミラノ五輪で表彰台まであ