不条理だが、生まれた時代によって、就職活動の難易度やその後のキャリアが大きく左右されることがある。投稿を寄せた大阪府の46歳男性（企画・マーケティング・経営・管理職）は、2003年に大学を卒業した就職氷河期世代で、「100社は会社説明会に行きました」と当時を振り返る。大阪の国公立大学に通っていたというが、周囲も相当に就職には苦労しており、「聞いたことない会社でも内定貰えたら喜んでいました」という状況だった