育児と仕事の両立に悩む人は多い。神奈川県の30代女性（事務・管理／年収150万円）から、子育てをしながら働くことへの切実な声が寄せられた。女性には4歳と2歳の男の子がおり、現在は求職活動中だという。昨年11月に仕事復帰し、今年の4月末までは週5日・1日5時間の時短勤務をしていたが、派遣切りに遭ってしまった。当時の心境をこう振り返る。「派遣切りに遭い終了してしまいましたが、こんな働き方はもうムリ！と強く感じまし