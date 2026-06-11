休日に会社の都合で駆り出されるだけでも苦痛だが、それを「福利厚生」と言い張ってタダ働きさせようとする経営者がいたら、呆れを通り越して怒りが湧いてくるだろう。投稿を寄せた40代女性（東京都／クリエイティブ）は、以前勤めていた会社の社長の「ズレすぎた思考回路」に腹を立てたエピソードを明かした。（文：篠原みつき）「パートさんたちは副業講座に興味があるなどとは一言も言っていません」当時、女性の勤務先の社長は