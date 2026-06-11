労働条件が思ったより悪くても、働きだして間もないと即辞めるとも言いづらい。しかし、社長の無神経な言葉ひとつで瞬時に退職に傾くこともある。投稿を寄せた60代女性（語学学校講師）は、働き始めて間もないパート先での理不尽な待遇について打ち明けた。往復3時間もかかる通勤の交通費は一部自己負担となっており、「一度出勤する度に500円自腹を切っています」という。（文：篠原みつき）「私に毎回500円出させて、時給を500円