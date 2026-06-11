有給休暇を取得する際、その理由を根掘り葉掘り聞いてくる上司にうんざりした経験はないだろうか。投稿を寄せた30代男性（事務・管理）は、実家の相続手続きを手伝うために有休を申請した。親が高齢になり、実家の土地や建物の相続について「亡くなった後だと面倒になる事が多いので今の内に準備をしておこう」という話になったのだ。役所で調べると、敷地内の離れがすでに亡くなった曾祖母名義のままであることが判明。父への名義