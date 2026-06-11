定年退職した社員がシニア再雇用などで同じ職場に戻ってくるケースは珍しくないが、その働き方や待遇を巡って、周囲が疑問を抱くこともあるようだ。営業アシスタントして働く50代女性（年収350万円）から、「あ、この会社で頑張るのやめよう」と悟った瞬間についての投稿が寄せられた。女性の職場には、かつて大がかりなセレモニーを経て退職したはずのシニア社員が戻ってきたという。新卒からも「下働きのおばさん扱い」を受ける