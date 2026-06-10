ダブルオーグラスギアのバイク用メガネ「ライディングアイウエアRide」を出張検眼サービス「TRUNK SHOW」で制作して約2年。“バイク専用度付きメガネ”の凄さは、フレームやレンズへの拘り、検眼の工夫など身をもって体感してきた。…となると次に気になるのはサングラス！ということでシリーズ中最もカーブの強いNO REGRETをベースにし、光の強さによってレンズの色の濃さが変わる調光レ