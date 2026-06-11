素人が思いつきで始めたような飲食店で働くと、無用な苦労を背負い込むことになるようだ。「商品数を増やしたいから、勢いのあるお店のパクリで行こう！と言われたり、ブレブレの運営にウンザリでした」そう投稿で明かす40代女性は、飲食店のテナントも扱う不動産屋の社長に「自分もカフェを始めたい」と誘われ、店長としてカフェをオープンさせた。だが、素人スタッフたちの暴走によって現場はかき回されていく。（文：篠原みつき