大三島匠を演じる本郷奏多（C）TBS 俳優の本郷奏多が、TBS７月期の火曜ドラマ枠『君の好きは無敵』に出演。杏奈（松本若菜）と瀬尾（佐野勇斗）の前に立ちはだかるキャラクター会社の社長・大三島匠を演じる。TBSでは、７月期の火曜ドラマ枠（毎週火曜よる10時）で松本若菜が主演を務め、佐野勇斗が共演する『君の好きは無敵』を放送する。完全オリジナルストーリーである本作は、世界中で愛されるキャラクターを長