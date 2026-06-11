理不尽な上司の存在は珍しくないが、組織の頂点に立つ社長自らが幼稚な暴言を繰り返すとなれば、従業員は堪ったものではない。ガールズちゃんねるに5月下旬、「社長がブスと言ってくる」というトピックが立ち、反響を呼んだ。トピ主は小規模企業に就職したばかりの女性だが、職場で信じられないような精神的攻撃にさらされているという。「周りに人がいないタイミングで、デブ、ブス、きもい、バカ」トピ主は、現在の深刻な状況を