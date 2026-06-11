今日11日から明日12日は上空に寒気を伴った気圧の谷の影響で、大気の状態が不安定になるでしょう。今日11日は北海道や本州で内陸部を中心に雨や雷雨の所がありそうです。明日12日は関東の平野部でゲリラ雷雨に注意が必要です。今週後半は広く大気の状態が不安定上空に寒気を伴った気圧の谷が今日11日は西日本の日本海側まで南下し、明日12日は東日本や北日本を通過するでしょう。上空約5500メートルでマイナス15℃以下の寒気が西日