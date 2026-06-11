「少しお酒を飲む程度なら大きな問題はない」と考えている人は多いかもしれません。しかし、ワシントン大学の研究チームが飲酒とがん・心血管疾患・2型糖尿病・認知症などの関係を調べたところ、少量の飲酒でも複数のがんリスク上昇につながることが示されました。Health effects associated with alcohol consumption: a Burden of Proof study | Nature Healthhttps://www.nature.com/articles/s44360-026-00139-5One Drink of A