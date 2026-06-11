◆日本生命セ・パ交流戦２０２６日本ハム４―２ＤｅＮＡ（１０日・エスコンフィールド）送球間に陥れた二塁ベース付近で、日本ハム・水谷瞬外野手（２５）は大きく跳び上がり喜びを爆発させた。同点で迎えた７回１死二、三塁。中川虎の甘く入ったフォークを捉え三遊間を破った。決勝の左前２点適時打。「気持ち的に今日は打てるなと思っていた。お立ち台に立つような気がしてた」と胸を張った。５回には“確信歩き”で復活