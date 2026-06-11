◆練習試合巨人３軍３―１韓国・ロッテ＝特別ルールによる６回コールド＝（１０日・ジャイアンツ球場）巨人の育成ドラフト５位・知念大成外野手（２６）が１０日、３軍と韓国ロッテのファームとの練習試合（Ｇ球場）に「５番・中堅」でスタメン出場し、初回に３軍戦で６試合連続安打となる右翼線適時二塁打を放った。「真っすぐが来たので打ちました。本塁打を狙っていたけど、長打になってよかった」とうなずいた。初回に１