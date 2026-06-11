◆宝塚記念追い切り（６月１０日、栗東トレセン）第６７回宝塚記念・Ｇ１（１４日、阪神）の追い切りが１０日、東西トレセンで行われた。Ｇ評価は栗東・ＣＷコースでラスト１ハロン１０秒９をマークしたメイショウタバル。安田記念で最年長Ｇ１制覇を達成した武豊騎手（５７）＝栗東・フリー＝も、会見で「再更新できればいいですね」と話すなど気合十分だ。きょう１１日に枠順が確定する。ため込んだエネルギーを、ラストで爆