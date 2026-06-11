■橋本将生＆ヒロイン・中島瑠菜、著者・目黒あむ氏からのコメント掲載8人組グループ・timeleszの橋本将生が、12日発売の漫画雑誌『別冊マーガレット』7月号（集英社）に登場する。同雑誌の人気漫画『お姉ちゃんの翠くん』の実写映画化で主演する橋本とヒロイン役の中島瑠菜が誌面を飾り、著者・目黒あむ氏からのコメントも掲載する。【動画】橋本将生＆中島瑠菜からコメントが到着累計発行部数150万部（既刊11巻・電子版含む