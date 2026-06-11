2026年7月スタートのTBS系火曜ドラマ『君の好きは無敵』（毎週火曜後10：00）に、本郷奏多、高嶋政伸、白石加代子が出演することが発表された。松本若菜演じる草壁杏奈と、佐野勇斗演じる瀬尾深月が世界的人気キャラクターの誕生を目指す物語に、新たな緊張感をもたらす重要キャストとして参加する。【写真】甘美なキスシーンを演じる松本若菜本作は、キャラクタービジネス業界を舞台にした完全オリジナル作品。世界中で愛さ