元「欅坂46」のメンバーで俳優の長濱ねる（27）が、素肌を見せたセクシーな姿を披露し、反響を呼んでいる。【映像】長濱ねるの水着姿やセクシーショットこれまでもInstagramで、色気あふれるワンピース姿や胸元を大胆に見せた写真集のオフショットなどを公開してきた長濱。2025年6月の投稿では、フィンランドの海で撮影したビキニショットをアップし、「すごい…」「フィンランドでもやっぱりねるちゃんは野生児だった」などと