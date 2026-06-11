モデルで台湾プロ野球・味全ドラゴンズ公式チアリーダー「ドラゴンビューティーズ」の林襄（リン・シャン、28）が10日までに、自身のインスタグラムを更新。福岡を訪れた様子を投稿した。「忙しい5月が終わりましたここ数日、ようやく福岡で撮った写真を整理する時間ができましたハート中には素敵な現場の写真も入っています」とつづり、ボディーラインくっきりの白いTシャツ、黒のハーフパンツに、グレーのパーカを羽織った、