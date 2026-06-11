三重県亀山市の新名神高速道路で6人が死亡した事故の裁判が始まり、遺族の無念が改めて浮き彫りとなった。被告は起訴内容を認めたものの、遺族からは「単なる事故ではない」と厳しい声が上がっている。新名神6人死亡事故被告は起訴内容認める遺影を抱え、裁判所に向かう人々。2026年3月、三重・亀山市の新名神高速道路で起きた事故で死亡した6人の遺族だ。大型トラックを運転していたのは、水谷水都代被告（54）。10日に行われた