「レースアンバサダーアワード2024」受賞のレースクイーン（レースアンバサダー）でモデルの央川かこ（31）が10日、自身のインスタグラムやXを更新。新しい横断幕に感謝した。脚線美が際立つ黒を基調としたワンピースホットパンツに太ももまであるロングブーツのコスチューム姿で、「ファンの皆さんが作ってくださった今シーズンのスーパー耐久の横断幕ピットからも見やすいしとっってもかわいくて嬉しい」と紹介した。自身も横