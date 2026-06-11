映画『爆弾』主題歌「I AM HERO」やAdoに提供した映画『沈黙の艦隊 北極海大海戦』主題歌「風と私の物語」などを収録した、約4年半ぶりとなるオリジナルアルバム『I AM HERO』をリリースした宮本浩次が、60歳を迎える自身の誕生日である6月12日に神奈川・ぴあアリーナMMにて『60周年記念公演 さあ、ドーンと行くぜ！』を開催する。宮本のバースデーコンサートは近年では恒例となっており、