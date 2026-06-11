ジャングルポケットの元メンバー、斉藤慎二被告の妻でタレントの瀬戸サオリ（38）が10日にインスタグラムを更新。ストーリーズ機能を用いて手作り弁当を披露した。瀬戸は「今日は鶏ハンバーグひじきとツナにんじん昨日炊いたとうもろこしご飯」とコメントし、2人分の弁当の写真をアップした。「息子とお揃い弁当」と説明した。瀬戸は17年12月に結婚、20年3月に第一子長男の出産を発表した。