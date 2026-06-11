ＴＢＳ系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）が１１日、生放送された。番組開始直後に恒例の「脳シャキ！クイズ」では「倍にすると分解してしまう植物は？」という問題が出され、出演者らが頭を悩ませた。総合司会の安住紳一郎アナウンサーは「漢字を分けるとか…」。江藤愛アナは「私は倍はかける、で分解すると分ける、で計算式で考えるのかな〜とか」とそれぞれ考え方はさまざまでなかなか答えが出てこな