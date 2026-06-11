レースクイーン（レースアンバサダー）でグラビアアイドルの新田妃奈（26）が10日までにインスタグラムを更新。近影を投稿した。「6／28（日）13:00〜のDVDリリースイベントまであと3週間」とイベントを告知。レース素材で小面積の、バストが一部しか隠れていないランジェリーショット、美ヒップの際立つ白ビキニ姿の後ろ姿を披露した。この投稿にフォロワーからは「goodプロポーション」「NICEショット」「エグい」「甘美な誘惑