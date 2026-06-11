◆ファーム・リーグ巨人６―３西武（１０日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人のリチャード内野手（２６）が１０日、２安打１打点で今季１軍初昇格へアピールした。ファーム・リーグ・西武戦（Ｇタウン）に「４番・三塁」で先発出場。０―２の６回１死二塁で中前適時打を放つと、１点リードの８回無死一塁では右前へ運んだ。８回は顔面付近の球を倒れ込みながらよけた直後に「あれで目が覚めました」と、外角１４８キロ直球