お笑いタレント村上ショージ（71）が10日、インスタグラムを更新。ジミー大西（62）との30年ぶりとなる会食を報告した。「昨日は楽しい楽しい一日でした」とすると、「娘達と焼肉食べて、夜はジミーちゃんと30年ぶり2人ご飯しました流れで友達と合流してあぁ今日にありがとうしあわせでした！！」とつづり、ジミー大西、まな娘で芸人つみき（36）とのツーショット写真を公開した。この投稿には「30年ぶり！？どんな会話だ