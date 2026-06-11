女優の池上季実子が１１日までに自身のＸ（旧ツイッター）を更新。テレビ番組での近影が話題を読んでいることに言及し、理由を説明した。池上は８日放送のＢＳフジ「クイズ！脳ベルＳＨＯＷ」にゲスト出演。４年５か月ぶりの登場となった池上は「ご無沙汰してます」と笑顔。ＭＣの岡田圭右から「どうですか最近？趣味であったり」と聞かれると、「最近やってないです。ちょっと今治療中です。体調を整えようと思って。好きなゴ