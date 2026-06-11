【カンザスシティー（米ミズーリ州）１０日＝岡島智哉】北中米Ｗ杯第１戦で森保ジャパンと対戦するオランダ代表が１０日、ベースキャンプ地初日のトレーニングを行った。＊＊＊約１時間３０分の練習後に、クーマン監督とＤＦファンダイク（リバプール）の記者会見が行われた。３か国共催となる今大会は、アメリカ南部やメキシコでの試合における猛暑が懸念されている。選手たちはこの日も青空の下、大粒の汗をかきなが