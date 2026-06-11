【ニューヨーク＝木瀬武】１０日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は前日比９５３・３３ドル安の４万９９１８・７８ドルだった。約３週間ぶりに５万ドルを割り込んだ。トランプ米大統領がイランに対する攻撃を強化すると発言したことを受け、中東情勢が悪化するとの懸念から金融や消費関連など幅広い銘柄が売られた。ＩＴ企業の銘柄が多いナスダック総合指数の終値は５０９・３２ポイント安の２万５１