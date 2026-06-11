タレント山川恵里佳（44）が10日までにインスタグラムを更新。メイク動画をアップした。山川は「起きてからメイク完了まで」とつづり、浴衣姿のでのメイク動画を投稿。ナチュラルな状態からメイクを施し、ヘアセットをする姿まで公開されている。この投稿にフォロワーからは「いつになったら三十路に突入するの？？」「お肌も綺麗」「なんでこんなにかわいいの」とコメントが寄せられている。岩手・盛岡市出身の山川は98年、ミスヤ